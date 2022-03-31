Грузия и Саудовская Аравия углубляют экономическое сотрудничество

Грузия и Саудовская Аравия рассматривают возможность создания совместного экономического комитета по сотрудничеству. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

Инициативу обсудили в Тбилиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава экономического ведомства Саудовской Аравии Фейсал Фадиль Аль-Ибрагим. Стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества и подчеркнули важность плодотворного взаимодействия.

Гарибашвили отметил, что приветствует увеличение инвесторов из Саудовской Аравии, а также рост числа визитеров. Этому способствует безвизовый режим для граждан СА и динамично развивающийся сектор туризма, отметил грузинский премьер.

На встрече также обсуждалась ситуация на Украине и связанные с этим вызовы безопасности в восточноевропейском регионе.

Дипломатические отношения между Грузией и Королевством Саудовской Аравии были установлены 27 мая 1994 года. Спустя десять лет в феврале 2014 года в Эр-Риаде открылось посольство Грузии, что значительно облегчило развитие двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами в различных сферах, включая политическую, торгово-экономическую, инвестиционную, культурную и туристическую.