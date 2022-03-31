Страны - соседи Афганистана приняли решение о поставках гуманитарной помощи в страну

Участники третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана приняли решение продолжить поставки гуманитарной помощи в страну для преодоления кризиса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в опубликованном в четверг заявлении министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И.

"Афганистан столкнулся с серьезными проблемами в гуманитарной сфере. Принято решение продолжить оказание гуманитарной помощи афганскому народу", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

"Настойчиво призываем США и западные страны действительным образом выполнить свою первоочередную обязанность по экономическому восстановлению Афганистана", - сказал Ван И. Также участники конференции призвали международные финансовые организации предоставить Афганистану ликвидность.

США должны принять меры по отмене санкций и разморозке активов Афганистана.