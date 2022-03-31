Австралия направит еще $18 млн на закупку вооружений и продовольствия для Украины

Австралия направит еще $25 млн австралийских ( $18,7 млн США) на покупку вооружений, продовольствия и медикаментов для Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступая парламенте.

Премьер, выступивший перед депутатами сразу после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося сегодня в федеральном парламенте Австралии, заявил, что "дополнительная помощь, запрошенная Зеленским, будет предоставлена". "Еще 25 млн австралийских долларов пойдут на покупку оборонительных средств, радиолокационных систем, а также продовольствия и медикаментов", - указал Моррисон, отметив, что общий объем средств, выделенных Канберрой для помощи Киеву, увеличится до 116 млн австралийских долларов ( $86,7 млн США).

Ранее в марте Зеленский неоднократно выступал по видеосвязи перед зарубежными парламентариями, в том числе перед Конгрессом США, Палатой общин Великобритании, германским Бундестагом, израильским Кнессетом, Сеймом Польши, парламентом Италии, Японии, Франции, Швеции, Дании. В своих выступлениях он благодарил за оказываемую Западом военную и гуманитарную поддержку и призывал оказывать большее давление на Россию.