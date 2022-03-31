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Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи

Чавушоглу обсудил с Лавровым и Кулебой организацию их новой встречи

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговорил в среду с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой по организации их встречи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы работаем по организации встречи глав МИД России и Украины. Вчера у меня были переговоры с Лавровым и Кулебой по этому вопросу", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.

"Судя по тому, какие у нас были разговоры "на ногах" в ходе переговоров делегаций в Стамбуле и судя по нашим переговорам со сторонами, можно сказать, что в ближайшие две недели возможна эта встреча", - добавил министр.


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