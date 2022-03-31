Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

Повышение температуры воздуха в Армении может вызвать паводки и наводнения

Повышение температуры воздуха в Армении может вызвать паводки и наводнения

В связи с резким повышением температуры воздуха на территории республики 2 и 3 апреля в реках республики ожидается увеличение уровня воды.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении: «В прибрежных районах некоторых рек возможны паводки и наводнения», - говорится в сообщении центра.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]