Нигерия заявила о готовности продавать газ странам, где на него будет спрос

Нигерия готова продавать свой газ любым странам, где на него будет спрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху, комментируя возможность замены российских поставок в европейские страны в случае их отказа платить в рублях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

"Нигерия не против продавать газ любой стране, которая захочет его купить, без какой-то дискриминации. Так что пусть они решают, какую альтернативу избрать", - сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Нигерия заменить российские поставки газа в Европу.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ. Он также отметил, что Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.