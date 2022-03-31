МИД Ирана: новые санкции США противоречат их заявлениям о возвращении к ядерной сделке

Принятие новых санкций США против Ирана противоречит заявлениям американской стороны о намерении вернуться к исполнению ядерной сделки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Несмотря на то что США заявляют о готовности вернуться к полному исполнению ядерной сделки, они продолжают нарушать резолюцию 2231 СБ ООН [в поддержку ядерной сделки]", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, "эти действия наглядно показывают, что нынешняя администрация [президента] США вопреки своим заявлениям использует любую возможность для того, чтобы усилить без всяких оснований давление на иранский народ".

В среду Минфин США объявил о применении санкций в отношении еще одного физического и четырех юридических лиц в Иране. Рестрикции были введены на основании американских законов о нераспространении оружия массового уничтожения.