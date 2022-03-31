Население Арцаха подвергается ежедневному террору: премьер-министр ожидает адресной оценки международного сообщества

Вооруженные силы Азербайджана, помимо вторжения в зону ответственности российского миротворческого контингента, продолжают по громкоговорителям озвучивать заявления с угрозами в адрес жителей ряда сел Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Это происходит и на глазах у миротворцев. От людей требуют покинуть свои дома, в противном случае угрожают выселить их силой. Это очевидное требование этнической чистки», - сказал Пашинян.

По словам главы государства, для жителей сел, исповедующих армянское христианское вероисповедание, азербайджанцы даже по ночам включают записи с мусульманским азаном.

«Конечно, мы с большим уважением относимся к исламской религии и цивилизации, но то, что Азербайджан делает со свободой совести и вероисповедания народа, является насилием, средством разжигания религиозной розни и, в конечном счете, оскорблением религиозных чувств наших соотечественников», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА коснулся и политики Азербайджана по очистке Нагорного Карабаха от всего армянского. Пашинян коснулся заявления министра культуры Азербайджана от 23 февраля о том, что «для устранения ложных следов, оставленных армянами на албанских храмах, создана рабочая группа, состоящая из специалистов, знающих албанскую историю и архитектуру».

По словам премьер-министра, это означает, что Азербайджан публично и официально приступает к фальсификации и уничтожению армянского культурного наследия.

«Заявление министра культуры вовсе не случайно. В ходе своего визита в Гадрутский район 16 марта 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря об армянской церкви Пресвятой Богородицы в Цакури, заявил: «Точно так же, как армяне оскверняли наши мечети, они осквернили и древние албанские храмы. Мы их восстановим. Все эти надписи ложные». Эти шаги Азербайджана являются открытым вызовом решению Международного суда ООН о применении срочных мер, принятого 7 декабря 2021 года, которое обязывает Азербайджан: «Принять все необходимые меры для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, в том числе церквей, других мест отправления культа, памятников, достопримечательностей, кладбищ и артефактов», - сказал Пашинян.

Глава государства подчеркнул, что все эти ситуации должны быть должным образом рассмотрены и оценены на международном уровне.

«Мы ожидаем международной оценки действий Азербайджана в Нагорном Карабахе, потому что армянское население Нагорного Карабаха подвергается ежедневному террору, в том числе и газовому терроризму, целью которого является изгнание людей из своих домов и родины», - заключил Пашинян.