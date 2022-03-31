31 марта Ереван посетит действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау
31 марта Ереван посетит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, 1 апреля в Министерстве ИД Армении состоится встреча главы МИД Армении и действующего председателя ОБСЕ, за которой последуют заявления для прессы.
В рамках визита запланированы также встречи Збигнева Рау с президентом РА и премьер-министром РА.
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