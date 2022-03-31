Армения готова открыть железную дорогу с Азербайджаном, но считает необходимым подписать соглашение

Армения в рамках своих предложений готова открыть железную дорогу с Азербайджаном, но считает необходимым подписать соглашение де-юре с Азербайджаном. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Почему? Потому что мы видим вполне конкретные риски, когда Армения построит и автодорогу, и железную дорогу, Азербайджан может отказаться открыть границу. И получается, что ни Армения, ни Азербайджан, ни третьи страны не смогут пользоваться той инфраструктурой, которая требует инвестиций в несколько сотен миллионов долларов, а Армения просто потеряет несколько сотен миллионов долларов. Что же мы предлагаем сегодня? Мы предлагаем зафиксировать де-юре договоренности об открытии железной дороги, достигнутые в Брюсселе 14 декабря 2021 года, согласовать параметры железной дороги и начать строительство. Или сделать это в пакете, включая и автомагистраль, мы будет готовы сделать это с того момента, когда Азербайджан даст положительный ответ на наши предложения», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сообщил, что письменные предложения были переданы и ряду международных партнеров, для которых эти предложения являются логичными, приемлемыми и отвечающими интересам всех стран региона.