Кризис Паруха возник вследствие нарушения договоренностей: Никол Пашинян представил ситуацию

Армения ожидает от российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе конкретных шагов по обеспечению вывода азербайджанских войск из зоны ответственности миротворцев и восстановлению статуса-кво, изложенного в трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года.

Об этом на заседании правительства 31 марта заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, подчеркнув, что кризис в Парухе фактически возник из-за нарушения договоренностей.

Пашинян сообщил, что для разрядки напряженной ситуации в регионе была достигнута договоренность о зеркальном выводе ряда позиций с участка Парух-Храморт, и эту договоренность должен был гарантировать российский миротворческий контингент. Несколько армянских позиций были выведены, в указанном районе были дислоцированы российские миротворцы, но на их глазах азербайджанцы вторглись в зону ответственности миротворцев.

«Мы с болью констатируем это и то, что, несмотря на четкие заявления Министерства обороны Российской Федерации, США, Франции, ООН, вторжение подразделений азербайджанских вооруженных сил в Нагорный Карабах в зону ответственности миротворческого контингента Российской Федерации на сегодняшний день продолжается. Ожидаем, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе предпримет конкретные шаги для обеспечения вывода азербайджанских войск из зоны ответственности миротворцев и восстановления статуса-кво, установленного трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года.

Мы также ожидаем, что действия миротворцев, о которых я упомянул, или их возможное бездействие во время и после вторжения будут должным образом расследованы. Не будем забывать, что до этих событий азербайджанские вооруженные силы в течение 10 дней обстреливали село Храморт. В ряде сел Нагорного Карабаха обстрелы велись в направлении домов и людей, выполнявших сельскохозяйственные работы. Такие случаи зарегистрированы в направлении сел Нор Шен, Амарас, Тагавард, 9 октября 2021 года в Мартакерте азербайджанским снайпером, в присутствии миротворцев, был убит человек, управлявший трактором», - заявил премьер-министр РА.

По его словам, очевидной целью этих действий является завершение политики этнической чистки армян Нагорного Карабаха.