Армения неоднократно отвечала на предложения Азербайджана: премьер-министр

Республика Армения на предложение Азербайджана, состоящее из пяти пунктов, ответила и публично, и по рабочим и дипломатическим каналам. Утверждение Баку о том, что Армения якобы оставила их предложения без ответа, не соответствует действительности.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Для провоцирования региональной эскалации Азербайджан наиболее часто использует тему мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджан продолжает настаивать на том, чтобы Республика Армения оставила этот вопрос без ответа. Однако эта информация совершенно не соответствует действительности, поскольку я неоднократно публично заявлял о готовности Республики Армения подписать с Азербайджаном мирное соглашение.

Но дело в том, что сегодня Азербайджан продолжает заявлять, что направил Армении предложение из 5 пунктов, а мы якобы оставили эти предложения без ответа. На предыдущем заседании правительства я подробно обрисовал этот вопрос в прямом эфире и заявил, что 10 марта Азербайджанская Республика передала Армении предложение из 5 пунктов, 14 марта, то есть через четыре дня, два из которых были нерабочими, мы ответили на него письменно. Мы ответили на это предложение тем же путем, каким получили.

Нам его передала страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы передали ответ посредством стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы также публично заявили, что в предложениях Азербайджана для нас нет ничего неприемлемого. Об этом 21 марта 2022 года заявил министр иностранных дел РА. Я цитирую:

“В предложениях, представленных Азербайджаном 10 марта, для нас нет ничего неприемлемого. Другое дело, что эти предложения не затрагивают всех вопросов армяно-азербайджанской всеобъемлющей мирной повестки дня. Своим ответом сопредседателям МГ ОБСЕ мы завершили повестку, и, следовательно, исходя из этого, мы готовы к началу мирных переговоров”, - подчеркнул Пашинян.

Глава государства подчеркнул, что это официальная позиция Армении, и Республика Армения отреагировала на предложение из пяти пунктов, переданное Азербайджаном, и публично, и по рабочим и дипломатическим каналам.

«Этот ответ означает, что для Армении приемлем принцип взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ», - заключил Пашинян.