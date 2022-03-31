Пашинян назвал информацию о предоставлении России со стороны Армении истребителей СУ-30СМ вопиющей дезинформацией

4 многофункциональных Су-30СМ, принадлежащие Армении, ни разу, со дня их ввоза в Армению, не покидали пределы страны. Об этом на заседании правительства РА 31 марта заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«В западном мире широко муссируется ложная информация, распространяемая азербайджанскими источниками, будто бы Армения предоставила России свои 4 многофункциональных Су-30СМ для использования в Украине. Конечно, это возмутительная дезинформация, наши СУ ни разу не покидали пределы нашей страны со дня их ввоза в Армению», - как передает «Арменпресс», подчеркнул Никол Пашинян.

По его словам, такие фейковые новости иногда играют существенную роль в контексте того, что Азербайджан как до, так и во время 44-дневной войны 2020 года, и после нее проводит политику формирования дискурса и содержания, которая оправдает военное нападение на Армению и Нагорный Карабах. Тем самым пытаясь узаконить крупномасштабное нападение на Нагорный Карабах и Республику Армения.