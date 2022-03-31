В Армении за прошедший день подтвержден 21 случай заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 31 марта в Армении всего подтверждено 422 519 случаев заражения COVID-19, 409 987 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 613 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 343 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 024 теста. Подтвержден 21 случай заболевания COVID-19, 108 заболевших вылечились, зарегистрировано 2 летальных исхода.

Всего проведено 2 975 223 тестирований.