Лукас Селараян - лучший игрок месяца в MLS

Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян признан лучшим футболистом месяца в MLS.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает страница Лиги в Twitter. Лучший футболист месяца нового сезона MLS Лукас Селараян забил 4 гола в 4 матчах и сделал 2 результативные передачи.

В двух предыдущих товарищеских матчах сборной Армении по футболу Селараян не играл из-за травмы.