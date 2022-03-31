Лукас Селараян - лучший игрок месяца в MLS
Нападающий сборной Армении по футболу Лукас Селараян признан лучшим футболистом месяца в MLS.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает страница Лиги в Twitter. Лучший футболист месяца нового сезона MLS Лукас Селараян забил 4 гола в 4 матчах и сделал 2 результативные передачи.
В двух предыдущих товарищеских матчах сборной Армении по футболу Селараян не играл из-за травмы.
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