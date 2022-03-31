Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян утвердил состав профессиональной комиссии по конституционным реформам. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am.

В составе комиссии: кандидат юридических наук, доцент А. Манасян, кандидат юридических наук Д. Акопян, кандидат юридических наук Р. Григорян, кандидат юридических наук Л. Акопян, магистр права А. Гегамян.