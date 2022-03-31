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Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек

Число беженцев из Донбасса и Украины в России превысило полмиллиона человек

Число беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в РФ превысило половину миллиона - границу пересекли уже более 529 тысяч человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В среду представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что всего с начала эскалации военного конфликта границу с Россией пересекли 492,9 тысячи беженцев, включая 100,1 тысячи детей.

"Всего границу пересекли уже 529 347 человек, в том числе 107 065 детей", - сказал собеседник агентства.

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.


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