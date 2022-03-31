1 апреля временно будет прекращено газоснабжение некоторых территорий, прилегающих к проспекту Исакова

Для проведения плановых работ 1-го апреля с 10:00 до 16:00 будет прекращено газоснабжение потребителей по адресам участков, прилегающих к проспекту Исакова, общественных объектов, а также посольства Китая.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», призывая газопотребителей соблюдать правила безопасности.