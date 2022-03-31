СМИ: антироссийские санкции Запада не отражают волю международного сообщества

Введенные Западом санкции против России из-за событий на Украине не были поддержаны развивающимися странами и не отражают волю международного сообщества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такая точка зрения изложена в статье, опубликованной в четверг в ведущей гонконгской газете South China Morning Post.

"Утверждение о том, что западные санкции отражают волю международного сообщества, не верно и не соответствует действительности", - подчеркивается в публикации.

Автор обратил внимание на тот факт, что "за пределами ЕС только Великобритания, Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Республика Корея, а также Багамские Острова поддержали США в экономическом наказании России". "Ни одна страна на всем Африканском континенте, Ближнем Востоке или в Латинской Америке не последовала линии Вашингтона", - заметил колумнист профессор Чжоу Сяомин. "Из 193 государств - членов ООН более 150, на которые приходятся более 80% населения мира, решили не следовать примеру США", - пишет автор.

В материале отмечается, что Вашингтон "отчаянно призывает развивающиеся страны изолировать Россию" и четко изложить свою позицию в отношении событий на Украине. "Однако, несмотря на эти непрекращающиеся подстрекательства, большинство развивающихся стран предпочло не вмешиваться в конфликт", - подчеркивается в статье.

"Одним из важнейших факторов, который мало упоминается в западных СМИ, является то, что подобного рода санкции противоречат интересам самих стран развивающегося мира. В течение десятилетий они поняли, что западные санкции <...> никогда не принесут им никакой пользы", - говорится в публикации.