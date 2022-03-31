Ситуация на линии соприкосновения в Арцахе не изменилась, она остается напряженной: Информационный штаб Арцаха

В ночь с 30 до 10:00 часов утра 31 марта оперативно-тактическая ситуация на всех участках линии соприкосновения в Арцахе не изменилась, она остается напряженной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха, подчеркивая, что существенных нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, власти Республики Арцах продолжают прилагать все усилия, направленные на возвращение азербайджанских вооруженных сил на их исходные позиции в восточном направлении линии соприкосновения.

О развитиях ситуации будут дополнительные сообщения.