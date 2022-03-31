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Лилит Макунц представила конгрессмену Прайсу среду безопасности вокруг Республики Армения и Республики Арцах

Лилит Макунц представила конгрессмену Прайсу среду безопасности вокруг Республики Армения и Республики Арцах

Посол Армении в США Лилит Макунц встретилась с председателем комиссии Конгресса «House Democracy Partnership», конгрессменом Дэвидом Прайсом. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в США сообщает, что посол Макунц отметила важность членства Национального собрания Армении в 2020 году в комиссии «House Democracy Partnership» в качестве партнера, и высоко оценила эффективное сотрудничество между двумя законодательными органами.

Посол Макунц представила конгрессмену среду безопасности, создавшуюся вокруг Армении и Арцаха, и в этой связи подчеркнула необходимость активной вовлеченности США и других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в дело сдерживания дальнейшей напряженности в регионе, создаваемую Азербайджаном.

Лилит Макунц передала конгрессмену Дэвиду Прайсу Медаль Почета, присужденную ему по распоряжению председателя НС РА за значительный вклад в дело развития и укрепления армяно-американских межпарламентских дружественных отношений.


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