Армен Григорян и Хикмет Гаджиев обсудили в Брюсселе ряд вопросов Армении и Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян 30 марта в Брюсселе встретился с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Встречу организовал специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Евросоюза.

«Европейский союз организовал в Брюсселе встречу высокопоставленных лиц Армении и Азербайджана для продвижения совместных усилий по поиску решения ряда вопросов между двумя странами. В частности, обсуждения были сфокусированы на подготовке к предстоящей 6 апреля 2022 года встрече между председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», - говорится в сообщении.

В ЕС сообщили, что в ходе предметных обсуждений, в том числе и личных двусторонних встреч Григоряна и Гаджиева, стороны обсудили весь спектр вопросов между Арменией и Азербайджаном. Политическая ситуация и вопросы безопасности обсуждались в свете продолжения взаимопонимания, достигнутого в ходе встречи руководителей двух стран и Шарля Мишеля, состоявшейся 14 декабря 2021 года в Брюсселе.

Участники встречи согласились в течение ближайших недель вновь встретиться и продолжить обсуждения. «Армения и Азербайджан затронут также вопросы, касающиеся перспектив мирного соглашения между двумя странами. Евросоюз остается приверженным делу обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе»,- сказано в сообщении.