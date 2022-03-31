Беннет обсудил с Байденом вопросы Ирана и борьбы с терроризмом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил с президентом США Джо Байденом "региональную агрессию" Тегерана, а также борьбу с терроризмом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила в четверг канцелярия премьера.

"Ночью состоялась беседа премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Беннетт поблагодарил Байдена за поддержку народа Израиля, который в последние дни столкнулся с волной террористических атак", - говорится в заявлении. "Они [Беннет и Байден] обсудили ряд других вопросов, включая Иран и его региональную агрессию", - добавили в канцелярии.

22 марта в результате нападения вооруженного ножом сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в городе Беэр-Шева четверо человек были убиты, еще несколько получили ранения. 27 марта в городе Хадера во время террористической атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападение также взяли на себя сторонники ИГ. 29 марта в результате стрельбы в городе Бней-Брак погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения.