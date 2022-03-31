Габриэль Саркисян, Шант Саркисян и Самвел Тер-Саакян уступают лидеру чемпионата Европы по шахматам пол-очка

Армянские шахматисты продолжают выступления на индивидуальном чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», после 4-го тура Габриэль Саркисян и Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян набрали 3,5 очка и на пол-очка отстают от лидера. По 3 очка имеют Айк Мартиросян и Мамикон Гарибян. Артур Давтян, Мануэл Петросян и Роберт Ованнисян набрали по 2,5 очка.

Эмин Оганян в числе аутсайдеров - 1,5 очка.

В этом году индивидуальный чемпионат Европы по шахматам проходит в Словении, в городе Брежице. Он начался 26 марта и завершится 7 апреля. Официальная церемония открытия турнира состоялась 26 марта. Чемпионат состоит из 11 туров, и проводится по швейцарской системе. Призовой фонд составляет 100 000 евро, из которых шахматист, занявший первое место, получит 20 000, второе - 15 000, третье - 10 000 евро.