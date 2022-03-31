Европейские индексы - 30-03-22

МОСКВА, 31 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.45% и составил 14606.05 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.74% и составил 6741.59 пункта, британский FTSE вырос на 0.55% и составил 7578.75 пункта, а российский RTSI вырос на 7.67% и составил 949.23 пункта.