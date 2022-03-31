Успешный старт армянских боксеров на международном турнире в Сербии

Армянские боксеры начали выступления на международном турнире в Сербии.

Как передает «Арменпресс», члены сборной Армении на международном турнире по боксу стартовали с ряда побед. В стартовом поединке Карен Тонаканян (60 кг) победил серба Веджико Глигорича, Амбарцум Акопян (80 кг) достиг преимущества над другим сербским боксером - Бояном Станойловичем, вице-чемпион мира Давид Чалоян одержал победу над спортсменом из Казахстана Дамиром Тоба.

31 марта на ринг выйдут 3 представителя Армении.