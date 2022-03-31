Успешный старт армянских боксеров на международном турнире в Сербии
09:01, 31 Март, 2022
Армянские боксеры начали выступления на международном турнире в Сербии.
Как передает «Арменпресс», члены сборной Армении на международном турнире по боксу стартовали с ряда побед. В стартовом поединке Карен Тонаканян (60 кг) победил серба Веджико Глигорича, Амбарцум Акопян (80 кг) достиг преимущества над другим сербским боксером - Бояном Станойловичем, вице-чемпион мира Давид Чалоян одержал победу над спортсменом из Казахстана Дамиром Тоба.31 марта на ринг выйдут 3 представителя Армении.
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