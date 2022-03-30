В Брюсселе состоится совместная встреча Пашиняна, Мишеля и Алиева

Председатель Совета Европы Шарль Мишель 6 апреля в Брюсселе проведет совместную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт СЕ.