В Брюсселе состоится совместная встреча Пашиняна, Мишеля и Алиева
Председатель Совета Европы Шарль Мишель 6 апреля в Брюсселе проведет совместную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт СЕ.
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