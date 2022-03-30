ЮКЖД и МЧС Армении провели совместные учения на железнодорожном транспорте

Компания «Южно-кавказская железная дорога» и министерство чрезвычайных ситуаций Армении 30 марта провели совместные учения с отработкой различного рода чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮКЖД, за учениями наблюдали руководство ЮКЖД и МЧС. В частности, были смоделированы три сценария ЧС. Первое – столкновение пассажирского поезда с препятствием на железнодорожных путях с эвакуацией пострадавших пассажиров из загоревшегося вагона.

Второй сценарий предполагал утечку химического вещества из железнодорожной цистерны, третий – возгорание цистерны с горючим. Учения проводились с привлечением спецтехники МЧС и сотрудников предприятия «Восстановительные и противопожарные поезда» компании ЮКЖД, которые имеют квалификацию спасателей.

Генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников отметил высокую степень подготовки сотрудников предприятия «Восстановительные и противопожарные поезда»: «Отработали отлично, ничем не уступаете сотрудникам МЧС, которые показали высокую степень мастерства. Уверен, что предприятие готово к различным сценариям развития событий».