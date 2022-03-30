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Омбудсмен Арцаха рассказал о состоянии раненых в Парухе военнослужащих

Омбудсмен Арцаха рассказал о состоянии раненых в Парухе военнослужащих

Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян сообщил о состоянии пятерых раненых, получивших травмы различной степени тяжести в результате преступных действий ВС Азербайджана, осуществленных 25 марта в районе села Парух и высоты Караглух. Как сообщает Арменпресс, омбудсмен Арцаха, в частности, отметил: 

“Пятеро раненых, получивших травмы различной степени тяжести в результате преступных действий ВС Азербайджана, осуществленных 25 марта в районе села Парух и высоты Караглух, получают стационарное лечение в медицинских учреждениях Нагорно-Карабахской Республики. Состояние всех пятерых оценивается как удовлетворительное. Они находятся на стадии выздоровления и в скором времени будут выписаны.

Состояние одного из двух перевезенных в Ереван лиц оценивается как легкое, его жизни не угрожает опасность.  Состояние второго раненого оценивается как крайне тяжелое”.


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