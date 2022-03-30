Бибилов высказался за референдум о вхождении Южной Осетии в состав России

В Южной Осетии необходимо созвать референдум для вхождения в состав России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов в эфире программы "Соловьев LIVE".

"В принципе в конституции Республики Южная Осетия все предельно четко расписано. Нам, конечно, надо спросить мнение народа, то есть сделать так, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России", — сказал он.

По его главы республики, это "не очень трудно сделать" и возможно сделать не затягивая.

Ранее Бибилов выступил с обращением, в котором назвал вековой мечтой и главной стратегической целью осетинского народа объединение в рамках России.