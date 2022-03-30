Латвия упростила въезд в страну на фоне улучшения эпидемической ситуации

Латвия упрощает правила пересечения границы с 1 апреля на фоне улучшения эпидемической ситуации. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает портал BNN.

Согласно решению властей, с 1 апреля будет отменено требование о предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенной болезни или подтверждения отрицательного теста на коронавирус для пересечения границы. Вместе с тем это требование останется обязательным для пассажиров, приезжающих из стран, находящихся в красной зоне риска. Требование о наличии сертификата также не распространяется на детей в возрасте младше 12 лет, работников транспортных услуг или пассажирских перевозок, моряков, авиапассажиров, летящих транзитом и на беженцев из Украины.

На сегодняшний день на территории Латвии, население которой составляет порядка 1,9 млн человек, зафиксировано свыше 7 тыс. летальных исходов от последствий заболеваний, вызываемых коронавирусом.