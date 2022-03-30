Брюс Уиллис заявил о завершении актерской карьеры

Звезда Голливуда Брюс Уиллис вынужден закончить актерскую карьеру из-за диагностированной у него афазии, сообщила жена актера Эмма Хеминг-Уиллис.

"Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написала супруга в соцсети Instagram. Это сообщение подписали пять дочерей 67-летнего Уиллиса - Румер, Скаут, Таллула, Мейбел и Эвелин, а также его бывшая жена актриса Деми Мур.

Афазией называют расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением ее восприятия при сохранении слуха. Этот синдром возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических заболеваниях.

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.