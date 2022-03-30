Зеленский рассказал Байдену о переговорах с Россией

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским получил информацию о ходе переговоров РФ и Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Белый дом.

Как говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении, Зеленский рассказал Байдену последнюю информацию "о статусе переговоров Украины и России".

"Президент Байден проинформировал президента Зеленского о том, что США намерены предоставить украинскому правительству 500 миллионов долларов прямой бюджетной помощи", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили оборонные поставки, которые идут на Украину, их критическое значение для хода боевых действий и "продолжающиеся усилия США и их союзников для выявления дополнительных возможностей оказать содействие украинским военным в защите их страны".