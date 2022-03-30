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Арсен Арутюнян стал золотым призером Чемпионата Европы

Арсен Арутюнян стал золотым призером Чемпионата Европы

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян стал золотым призером Чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

Как сообщает Арменпресс, в весовой категории до 61 кг представитель Армении Арсен Арутюнян в финале встретился с Сулейманом Атли из Турции и досрочно победил его со счетом 15:3.

Арсен Арутюнян стал чемпионом Европы во второй раз.


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