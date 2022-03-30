Глава ВОЗ предупредил, что COVID-19 не станет последней пандемией

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что COVID-19 "абсолютно точно" не станет последней пандемией, вероятность нового заболевания и масштаб потерь зависят от того, как люди выучат уроки нынешней пандемии.

"Абсолютно точно, что COVID-19 не будет последней пандемией. Но вероятность, что она произойдет и какие потери она может принести, если произойдет - это то, в чем мы имеем влияние. Мы должны выучить уроки этой пандемии", - заявил глава ВОЗ в ходе выступления на саммите World Government Summit.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по его словам, необходимо наращивать местное производство вакцин, особенно в странах со средним и низким доходом, чтобы укрепить их независимость. Кроме того, надо инвестировать в общественное здравоохранение и, в частности, в первичное здравоохранение для выявления заболеваний на ранней стадии и их предотвращения, а также усиливать глобальную архитектуру предотвращения пандемий и реагирования на них.

Как он отметил, COVID-19 продемонстрировал, что пандемия - это намного больше, чем просто кризис здравоохранения. "Более 6 миллионов человек умерли, системы здравоохранения были разрушены, в первый раз в этом веке мы видели увеличение числа людей, живущих за чертой бедности, хотя пандемия обусловлена естественными факторами, она усиливается глобализацией, климатическими изменениями и отсутствием безопасности", - сказал он.

"Во многих странах вакцины помогли обуздать пандемию, спасти жизни и защитить системы здравоохранения. Однако более 30% населения Африки не получили ни одной дозы вакцины, там также отсутствует доступ к тестированию, очевидно, что равноправие не может быть оставлено на волю сил рынка или быть связано с желаниями доноров", - заключил Гебрейесус.