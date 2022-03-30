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Джонсон утверждает, что у правительства Британии нет цели свергнуть Путина

Джонсон утверждает, что у правительства Британии нет цели свергнуть Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что смещение президента России Владимира Путина не является целью британского правительства, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Это не является целью правительства Великобритании", - сказал Джонсон на заседании с британскими парламентариями, отвечая на вопрос об идеях смены власти в РФ и смещения Путина. Комментируя слова президента США Джо Байдена, который в Варшаве заявил, что российский лидер "не может оставаться у власти", Джонсон добавил, что "понимает, почему" тот так сказал, однако не привел деталей.


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