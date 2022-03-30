Путин обсудил с премьером Италии ситуацию вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Марио Драги дал пояснения насчет перехода на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Даны пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили состоявшиеся накануне в Стамбуле переговоры делегаций России и Украины.

"По просьбе Марио Драги Владимир Путин информировал о ходе переговоров российских и украинских представителей, очередной раунд которых прошел накануне в Стамбуле", - говорится в сообщении.