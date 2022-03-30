Путин информировал Шольца о сути решения о переходе к оплате газа в рублях

Президент РФ Владимир Путин в среду в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем информировал его по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами - членами ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Шольц условились, что переход на оплату газа в рублях обсудят эксперты РФ и ФРГ. "Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний - импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран", - заключили в Кремле.