Депутат Госдумы РФ Делягин прокомментировал объявление Азербайджаном в розыск

Депутат фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Михаил Делягин заявил, что не призывал ни к каким бомбардировкам Азербайджана, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Ни к каким бомбардировкам Азербайджана, ни к обычным, ни тем более к ядерным, я не призывал", - написал политик в своем Telegram-канале в среду. При этом парламентарий полагает, что сообщение об объявлении его Генеральной прокуратурой Азербайджана в международный розыск "является фейком или журналистской ошибкой".

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана сообщила, что ведомство объявило в международный розыск Делягина и возбудило против него уголовное дело по статьям 101.2 ("Открытые призывы к развязыванию агрессивной войны"), 214.2.3 ("Терроризм с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия"), 283.2.1 и 283.2.2 ("Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды") Уголовного кодекса республики.

Уголовное дело в отношении российского депутата было возбуждено после того, как в эфире федерального телеканала "Россия-1" он критически высказался о нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, Делягин в своем телеграм-канале провел опрос о возможности нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре республики.