Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе

Власти Словакии требуют сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил МИД страны.

В понедельник посол Словакии в Москве был вызван в МИД РФ, ему объявили о высылке трёх словацких дипломатов в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России.

"Словакия распорядилась сократить штат посольства России на 35 человек", - приводит агентство Рейтер слова представителя словацкого МИД.