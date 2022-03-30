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Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе

Словакия потребовала сократить персонал российского посольства в Братиславе

Власти Словакии требуют сократить персонал российского посольства в Братиславе на 35 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом  заявил МИД страны.

В понедельник посол Словакии в Москве был вызван в МИД РФ, ему объявили о высылке трёх словацких дипломатов в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России.

"Словакия распорядилась сократить штат посольства России на 35 человек", - приводит агентство Рейтер слова представителя словацкого МИД.


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