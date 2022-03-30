Байден поговорит по телефону с Зеленским

Президент США Джо Байден созвонится в среду с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили журналисты пула Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации.

"Президент Байден переговорит с президентом Украины Зеленским сегодня в 10:45 по времени восточного побережья для обсуждения нашей продолжающейся поддержки Украины перед лицом российской агрессии", - сказал чиновник.