США ввели санкции против четырех иранских компаний

США добавили в санкционные списки четыре компании из Ирана и одного гражданина исламской республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает американский Минфин.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США, санкции введены против иранского гражданина Мохаммада Хосейни, а также по отношению к четырем организациям из Тегерана.

Ограничительные меры введены в рамках работы по предотвращению распространения ядерного оружия, уточняет минфин CША.