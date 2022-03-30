США ввели санкции против четырех иранских компаний
19:23, 30 Март, 2022
США добавили в санкционные списки четыре компании из Ирана и одного гражданина исламской республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает американский Минфин.
Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США, санкции введены против иранского гражданина Мохаммада Хосейни, а также по отношению к четырем организациям из Тегерана.
Ограничительные меры введены в рамках работы по предотвращению распространения ядерного оружия, уточняет минфин CША.
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