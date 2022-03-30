Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

США ввели санкции против четырех иранских компаний

США ввели санкции против четырех иранских компаний

США добавили в санкционные списки четыре компании из Ирана и одного гражданина исламской республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает американский Минфин.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США, санкции введены против иранского гражданина Мохаммада Хосейни, а также по отношению к четырем организациям из Тегерана.

Ограничительные меры введены в рамках работы по предотвращению распространения ядерного оружия, уточняет минфин CША.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]