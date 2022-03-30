Талибы запретили афганским военнослужащим использовать смартфоны

Министерство национальной обороны в правительстве, созданном захватившим власть в Афганистане движением "Талибан", вводит запрет на использование военнослужащими смартфонов во всех воинских корпусах, бригадах и частях. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил Мохаммад Якуб, занимающий должность главы Минобороны во временном правительстве.

"Большинство военнослужащих в воинских корпусах, бригадах и частях пользуются смартфонами, что является пустой тратой их драгоценного времени, негативно влияет на психику и общий уровень их мобилизации", - приводит его слова афганское агентство Bakhtar.

Как отметил Мохаммад Якуб, в случае необходимости Минобороны разрешит использовать смартфоны высокопоставленным офицерам, ответственным за поддержание оперативного командования вооруженными силами страны, - начальнику штаба, первому заместителю начштаба, а также командирам воинских корпусов, бригад и частей.