Швейцария отменяет с 1 апреля все коронавирусные ограничения

Швейцария отменяет с 1 апреля все социальные и санитарные ограничения, которые были введены в связи с распространением коронавируса. В частности, больше не нужно будет носить защитные маски в общественном в транспорте и медицинских учреждениях. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду правительство страны.

"Последние меры по COVID-19, касающиеся особого положения, будут сняты в пятницу 1 апреля", - отметили в Берне, пояснив, что "отменяется изоляция для инфицированных лиц и ношение масок в общественном транспорте и медицинских учреждениях".

По словам правительства, благодаря "высокому уровню иммунитета у населения в последние недели нет значительного увеличения числа госпитализаций в отделениях интенсивной терапии", хотя число выявляемых случаев заражения остается высоким.

Власти Швейцарии считают, что коронавирусная инфекция полностью не исчезнет, а "станет эндемичной". Они не исключают в будущем "новых волн" ковида и в целом ухудшения эпидемиологической ситуации. В этой связи правительство объявило, что до весны 2023 года будет действовать "переходная фаза" в борьбе с коронавирусом, которая потребует "повышенной бдительности и усиленного реагирования" на возможные вспышки заболевания.

За последние сутки в Швейцарии было выявлено 16 462 случая инфицирования коронавирусом, а общее число заразившихся с начала пандемии достигло 3 484 685. В стране зарегистрировано 13 068 летальных исходов из-за COVID-19, включая 8 смертей за последние 24 часа.

Большинство связанных с пандемией коронавируса социальных и санитарных ограничений были отменены в Швейцарии 17 февраля.