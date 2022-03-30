В Алжире военные задержали 11 пособников террористов

Военнослужащие правительственной Национальной народной армии Алжира в ходе серии операций обнаружили и задержали одиннадцать пособников террористов. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в среду сообщении министерства национальной обороны.

"В рамках антитеррористической борьбы подразделения ННА провели серию операций в период с 23 по 29 марта на национальной территории, в результате чего было задержано одиннадцать пособников террористических групп", - отметили в ведомстве.

С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тысяч человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводившейся экс-президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой (1999-2019), уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить. Тем не менее, вооруженные нападения исламистов все еще происходят время от времени в различных регионах страны.