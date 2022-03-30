Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам

Франция с 1 апреля снимает связанные с пандемией ограничения для получения туристических виз россиянами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте французского посольства в Москве.

"Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией COVID-19, для прибывающих из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей, - сообщили в диппредставительстве. - С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID".

В посольстве обратили внимание на то, что "получение визы не позволяет автоматически въехать во Францию". "Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе", - указывается в сообщении.

На сайте приводится перечень категорий заявителей, для которых с начала апреля снимаются ограничения на все типы виз.