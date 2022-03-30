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Эдмон Марукян и посол Швеции обсудили вопросы региональной безопасности

Эдмон Марукян и посол Швеции обсудили вопросы региональной безопасности

Посол по особым поручениям Эдмон Марукян и Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Армении Патрик Свенссон обсудили текущую ситуацию в Армении, региональную безопасность, армяно-шведские отношения и широкий круг вопросов сотрудничества. Как сообщает Арменпресс, об этом посольство Швеции в Армении написало на своей странице в Facebook.

«На этой неделе в посольстве мы любезно принимали Эдмона Марукяна, вступившего в должность посла по особым поручениям.

Послы Свенссон и Марукян обсудили текущую ситуацию в Армении, региональную безопасность, армяно-шведские отношения, а также широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством Швеции в области развития в Армении», - говорится в сообщении.


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