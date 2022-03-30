Болгария отменяет санитарные меры по коронавирусу

Власти Болгарии с 1 апреля отменяют большинство противоэпидемических мер, введенных почти два года назад в связи с пандемией COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила министр здравоохранения Асена Сербезова.

"С 1 апреля отменяется обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, соблюдение социальной дистанции, ограничения на посещение занятий в вузах, запрет на посещение больниц и домов престарелых, а также требования к работодателям о переводе на "удаленку" не менее 50% сотрудников", - заявила на пресс-конференции глава минздрава, слова которой приводит Болгарское национальное телевидение.

В то же время министр отметила негативные последствия пандемии во всем мире: многомиллионная безработица, деградация сферы образования, распространение депрессии и тревожных настроений. "Жизнь после пандемии никогда не будет прежней, возвращение к нормальности относительно", - добавила она в этой связи.

Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации был объявлен в Болгарии в середине мая 2020 года, он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения.