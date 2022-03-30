В продолжение встреч в Европарламенте председатель фракции НС "Гражданский договор" А.Конджорян, председатель Постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции А.Егоян и член армянской делегации в ПАСЕ А.Джулакян 30 марта провели дискуссии с вице-председателем Комитета парламентского партнерства РА-ЕС Европарламента Космой Злотовски, членами Европарламента Франсуа-Ксавье Беллами и Виолой фон Крамон-Тобадель.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в центре обсуждений – создавшаяся в Арцахе ситуация и продолжающиеся провокации Азербайджана.

Армянские депутаты призвали европейских коллег предпринять конкретные меры по предотвращению провокаций Азербайджана и деэскалации ситуации в Арцахе.