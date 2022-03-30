Министр обороны Армении принял начальника Объединенного штаба ОДКБ
17:45, 30 Март, 2022
Министр обороны Армении Сурен Папикян принял 30 марта начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия Сидорова, прибывшего в Ереван для участия в открытии 3-й Международной выставке оборонных технологий «ArmHighTech 2022».Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, военно-политической обстановки, а также реализации приоритетов, предложенных в рамках председательства Республики Армения в ОДКБ.
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